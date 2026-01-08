Trieste le formiche e la carne | l' esperimento della scienziata Silvia Castro

Trieste ospita un interessante esperimento condotto dalla scienziata peruviana Silvia Castro, esperta di formiche e collaboratrice del Museo civico. Nel parco dell'ex manicomio, Castro ha studiato il comportamento di queste insetti, analizzando le loro interazioni con la carne. Questa ricerca contribuisce alla comprensione delle dinamiche sociali e alimentari delle formiche, offrendo spunti utili per approfondimenti biologici e ambientali nella regione.

