Tricolore Valditara | Se ne abbia cura nelle scuole

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare per promuovere la cura e il rispetto del Tricolore nelle scuole italiane. L’iniziativa, annunciata a seguito della Giornata nazionale della Bandiera del 7 gennaio, mira a rafforzare il senso di identità e di appartenenza tra gli studenti, incoraggiando un atteggiamento consapevole e rispettoso nei confronti dei simboli nazionali.

Una circolare per curare il Tricolore nelle scuole. L’iniziativa, all’indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera è del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Ho voluto mandare una circolare a tutte le scuole perché si abbia cura della nostra Bandiera – dice Valditara in un video -. La Bandiera rappresenta la nostra storia, rappresenta l’unità della nostra Nazione, rappresenta una identità e noi dobbiamo ridare valore all’identità. Ecco perché dobbiamo rispettare e onorare la nostra Bandiera. Per rispettare ed onorare il nostro popolo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

