Tributo agli 883 pattini e ruota panoramica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le opportunità di intrattenimento a Bergamo e provincia questa sera. Tra eventi e attività, puoi pattinare al Piazzale degli Alpini o a ChorusLife, ammirare la ruota panoramica in Piazza Matteotti o partecipare a un tributo agli 883 e Max Pezzali al Keller Factory di Curno. Un’occasione per trascorrere una serata diversa, tra svago e musica, nel rispetto delle normative vigenti.

La pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, il tributo a Max Pezzali e agli 883 al Keller Factory di Curno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 8 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. Orari: Da lunedì a giovedì: dalle 13 alle 20 Venerdì: dalle 13 alle 23.30 Sabato, domenica e festivi: dalle 10.30 alle 23.30. Noleggio pattini: – Pattini 9€ – Sotto i 12 anni 6€ – Supporto pinguino 5€ Costo noleggio pattini studenti singoli (no classe) Studente singolo, inferiore ai 18 anni: 6€ pomeriggio dalle 14. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ruota panoramica, pattini e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Mercatini, Atmosfere natalizie, pattini e ruota: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tributo agli 883, pattini e ruota panoramica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Tributo agli 883, pattini e ruota panoramica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, il tributo a Max Pezzali e agli 883 al Keller Factory di Curno e altro ancora. bergamonews.it

