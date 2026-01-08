Trentin sul ritiro di Yates | Il ciclismo è diventato troppo stressante

Il ritiro improvviso di Simon Yates ha sorpreso il mondo del ciclismo, suscitando molte riflessioni sullo stress del professionismo. Matteo Trentin, veterano del settore, ha commentato la decisione, cercando di analizzare le possibili cause di una scelta così inattesa. Questa vicenda riporta l’attenzione sulle pressioni e le sfide che gli atleti devono affrontare quotidianamente nel mondo delle corse ad alto livello.

Roma, 8 gennaio 2026 - Il ritiro di Simon Yates, assolutamente a sorpresa e senza alcun preavviso, ha lasciato l'intero mondo del ciclismo in uno stato di choc: poi c'è chi come Matteo Trentin, un altro veterano delle due ruote a pedali, ha provato ad andare oltre, cercando di capire cosa sia scattato nella testa del vincitore del Giro d'Italia 2025. Le dichiarazioni di Trentin. Intercettato dai microfoni di Cyclism'Actu, presenti anche al media day della Tudor Pro Cycling Team, il classe '89 ha detto la sua sulla notizia più chiacchierata del momento nel ciclismo (e non solo). "Sono sorpreso, ma non troppo.

La Visma-Lease a Bike sul ritiro di Yates: "È un peccato, ma forse aveva perso la voglia" - Il direttore sportivo Morkov sceglie di non approfondire le motivazioni del britannico, elogiato per il corridore che è stato: "Aveva una grande intelligenza tattica: è stato bello lavorare con lui" ... sport.quotidiano.net

Visma-Lease a Bike on Yates' retirement: "It's a shame, but perhaps he'd lost his will." - Sports director Morkov chooses not to delve into the motivations of the Briton, who was praised for the rider he was: "He had great tactical intelligence: it was great to work with him. sport.quotidiano.net

Tudor Pro Cycling, Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Sorpreso, ma non troppo. Il ciclismo è diventato davvero stressante” x.com

