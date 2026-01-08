Trenord dopo la ripresa da incubo pure il rischio sciopero non c’è pace per i pendolari

Dopo giorni di disagi e riprese difficili, Trenord si trova ora ad affrontare il rischio di scioperi nei prossimi tre giorni. La situazione dei pendolari resta complessa, tra guasti, ritardi e incertezza. La continuità del servizio ferroviario resta un tema di attenzione per chi si sposta quotidianamente sulla rete regionale.

Trenord, rischio scioperi nei prossimi tre giorni, dopo la ripresa da incubo di ieri e oggi con guasti e ritardi. Due scioperi ferroviari potrebbero creare disagi alla circolazione dei treni Trenord in Lombardia tra il 10 e il 12 gennaio. Le agitazioni sono state proclamate da diverse sigle sindacali e interesseranno i servizi regionali, suburbani . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

