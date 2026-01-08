Treni soppressi sulla linea Ferrara-Ravenna Nessuna alternativa la Regione intervenga subito
La linea ferroviaria Ravenna-Ferrara è stata nuovamente interrotta, con treni soppressi e mancanza di alternative per i pendolari. Questa situazione, che interessa un percorso strategico per il territorio, richiede un intervento tempestivo da parte della Regione per garantire un servizio affidabile a studenti, lavoratori e operatori del traffico merci.
“Ancora una volta la linea ferroviaria Ravenna-Ferrara si ferma. Treni soppressi e nessuna alternativa per i pendolari: una situazione inaccettabile su una tratta strategica per il nostro territorio, sia per chi viaggia ogni giorno per lavoro o studio, sia per il traffico merci. Il problema è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Frecciarossa soppressi, è rivolta. La Regione scrive a Salvini: "Apriamo subito un confronto"
Leggi anche: Treni soppressi e ritardi sulla tratta Agrigento-Palermo, Catanzaro (Pd): "Basta propaganda”
Treni soppressi sulla Ravenna–Ferrara, Ferrero (FdI): “Situazione inaccettabile, la Regione intervenga subito” - Nuovi disagi sulla linea ferroviaria Ravenna–Ferrara, dove nelle ultime ore si sono registrate soppressioni di treni senza soluzioni alternative per i pendolari. ravennawebtv.it
Un altro giorno nero. Treni cancellati e ritardi: "Ormai è una maledizione" - Il telefonino per Fabio Businaro, comitato dei pendolari della Bologna Portomaggiore, è diventato un ’salva- ilrestodelcarlino.it
Linea Suzzara-Ferrara, da venerdì riprendono a circolare i treni elettrici - Ferrara: i treni viaggeranno quindi in modalità full electric anche nella... ilrestodelcarlino.it
Guasto alla stazione di Latina: treni soppressi, limitati o in viaggio con ritardi fino a 120 minuti, disagi anche per i pendolari romani, aggiornamenti per i viaggiatori - facebook.com facebook
#Treni cancellati e ritardi sulla linea #Mantova- #Modena, in #stazione a #Carpi pendolari e studenti a piedi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.