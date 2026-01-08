Treni soppressi sulla linea Ferrara-Ravenna Nessuna alternativa la Regione intervenga subito

La linea ferroviaria Ravenna-Ferrara è stata nuovamente interrotta, con treni soppressi e mancanza di alternative per i pendolari. Questa situazione, che interessa un percorso strategico per il territorio, richiede un intervento tempestivo da parte della Regione per garantire un servizio affidabile a studenti, lavoratori e operatori del traffico merci.

Un altro giorno nero. Treni cancellati e ritardi: "Ormai è una maledizione" - Il telefonino per Fabio Businaro, comitato dei pendolari della Bologna Portomaggiore, è diventato un ’salva- ilrestodelcarlino.it

Linea Suzzara-Ferrara, da venerdì riprendono a circolare i treni elettrici - Ferrara: i treni viaggeranno quindi in modalità full electric anche nella... ilrestodelcarlino.it

Guasto alla stazione di Latina: treni soppressi, limitati o in viaggio con ritardi fino a 120 minuti, disagi anche per i pendolari romani, aggiornamenti per i viaggiatori - facebook.com facebook

#Treni cancellati e ritardi sulla linea #Mantova- #Modena, in #stazione a #Carpi pendolari e studenti a piedi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.