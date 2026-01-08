Treni sciopero 24 ore da domani sera

È stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Italiane, previsto dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio. La protesta è indetta da alcune sigle sindacali autonome e potrebbe influire sui servizi ferroviari durante questa fascia temporale. È consigliabile verificare gli aggiornamenti sui treni prima di pianificare i propri spostamenti.

7.00 Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di venerdì 9 alla stessa ora del 10 gennaio. Possibili cancellazioni e ritardi; per il trasporto regionale garantiti i servizi base dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi su app e sito Trenitalia, sui canali social e web del Gruppo FS e al numero verde gratuito 800892021. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

