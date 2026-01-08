Treni in ritardo o cancellati nel Torinese la spiegazione di Trenitalia | Il freddo provoca difficoltà

A causa delle basse temperature, Trenitalia ha segnalato che il freddo intenso sta causando difficoltà alla circolazione ferroviaria nel Torinese. Alcuni treni, tra cui quelli della linea Sfm1 e altre tratte verso il Cuneese, sono stati cancellati o hanno subito ritardi. La compagnia sta lavorando per ripristinare la normale operatività non appena le condizioni climatiche lo consentiranno.

Mattinata di disagi per chi viaggia con i treni nel Torinese. Cancellati alcuni treni della linea Sfm1 da e per Torino e anche altre linee verso il Cuneese. Ripercussioni anche sulla linea, che passa da Trofarello, per l'aeroporto di Torino Caselle. Decine di pendolari si stanno organizzando con.

