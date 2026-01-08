Treni cancellati o in ritardo l' ira dei pendolari | Scambi bloccati dal ghiaccio costretti ad aspettare sui binari al gelo

I frequenti ritardi e cancellazioni dei treni, causati dal ghiaccio che blocca gli scambi, stanno creando disagi ai pendolari. Nei giorni recenti, il treno 17603 Ferrara-Ravenna è stato soppresso ad Alfonsine a causa di problemi alla linea. Situazioni come queste evidenziano le difficoltà nel garantire un servizio affidabile durante le condizioni meteorologiche avverse.

"Basta un po' di ghiaccio e gli scambi si bloccano. Sia ieri che oggi il treno 17603 Ferrara-Ravenna soppresso ad Alfonsine per problemi alla linea". A raccontare il caso è un pendolare, Carlo. Come risulta infatti anche dalla piattaforma di Trenitalia, il treno Ferrara-Ravenna è partito puntuale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

