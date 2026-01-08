Treni cancellati o in ritardo l' ira dei pendolari | Scambi bloccati dal ghiaccio costretti ad aspettare sui binari al gelo

I frequenti ritardi e cancellazioni dei treni, causati dal ghiaccio che blocca gli scambi, stanno creando disagi ai pendolari. Nei giorni recenti, il treno 17603 Ferrara-Ravenna è stato soppresso ad Alfonsine a causa di problemi alla linea. Situazioni come queste evidenziano le difficoltà nel garantire un servizio affidabile durante le condizioni meteorologiche avverse.

"Basta un po' di ghiaccio e gli scambi si bloccano. Sia ieri che oggi il treno 17603 Ferrara-Ravenna soppresso ad Alfonsine per problemi alla linea". A raccontare il caso è un pendolare, Carlo. Come risulta infatti anche dalla piattaforma di Trenitalia, il treno Ferrara-Ravenna è partito puntuale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Presunto investimento sui binari, disagi per i pendolari: treni in ritardo anche di un'ora

Leggi anche: Valtellina nel gelo, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti. Pendolari infuriati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Treni cancellati, l'ira di 500 pendolari bloccati a Mestre a fine anno: «Un solo bus sostitutivo per tutti, inaccettabile». Interviene...; Bambino troppo vivace in treno, scoppia la lite tra il papà e un passeggero: pugni in faccia e volti sanguinanti. Salgono i carabinieri; Treno cancellato e ritardi nella mattinata mercoledì nero per i pendolari bergamaschi.

Treni cancellati, l'ira di 500 pendolari bloccati a Mestre a fine anno: «Un solo bus sostitutivo per tutti, inaccettabile». Interviene la polizia - Due treni per Portogruaro cancellati come "regalo" di fine anno, esplode la rabbia contro Trenitalia: «Una notte di passione per tornare a ... ilgazzettino.it