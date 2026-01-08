Treni aerei e scuola | tre giorni di sciopero a partire da giovedì previsti disagi

Da giovedì, si svolgeranno tre giorni di sciopero che interesseranno treni, aerei e scuole in tutta Italia. La protesta, iniziata in Liguria con un episodio di aggressione a un capotreno a Imperia, si estenderà successivamente su tutto il territorio. Sono previsti disagi e modifiche ai servizi di trasporto e alle attività scolastiche, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su questioni di sicurezza e qualità del servizio.

Scatta lo sciopero nelle ferrovie, prima in Liguria e poi in tutta Italia, per diversi motivi tra cui l'aggressione di un capotreno a Imperia.Da non dimenticare, inoltre, lo sciopero che venerdì 9 gennaio coinvolgerà il trasporto aereo.Infine, quello della scuola di venerdì e sabato.Il nuovo anno.

Tutti gli scioperi di gennaio 2026. Stop a trasporto locale, bus, treni, aerei, taxi e scuola - 11 scioperi previsti questo mese e tantissimi disagi per chi viaggia in bus, metro, treno, aereo e taxi. msn.com

Sciopero generale 28 novembre 2025: disagi per treni e aerei, stop a scuola e giornali. Gli orari e le fasce garantite - Venerdì 28 novembre sarà l’ennesimo giorno di sciopero generale per molti settori: primo fra tutti quello dei trasporti, dai treni fino agli aerei, ma anche scuola, sanità e stampa. corriere.it

Sciopero del 9-10 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore Il 2026 inizia all’insegna degli scioperi... - facebook.com facebook

Sciopero nazionale del 9 e 10 gennaio: dai treni agli aerei, tutti i mezzi di trasporto a rischio paralisi x.com

