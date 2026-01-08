Tremestieri il porto nella nebbia | cifre immense e lavori senza fine
Tremestieri, noto porto della regione, si distingue per le sue dimensioni e le attività continuative. La sua storia si intreccia con racconti e rappresentazioni che ne sottolineano l’importanza economica e logistica. In questo contesto, le cifre e i lavori senza sosta evidenziano il ruolo strategico di questa area, che ha segnato anche la cultura e la narrativa locale, come nel celebre racconto di Simenon.
Nel celebre racconto di George Simenon " Il porto delle nebbie ", reso film da Marcel Carné, il capitano del porto di Ouistreham, Joris, viene trovato a Parigi smarrito, senza memoria, senza documenti e con cinquemila franchi in tasca. Muore prima di parlare. La sua storia pare dissolversi nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
