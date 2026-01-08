Tremendo incidente in Svezia paura per una famiglia di Riva del Garda

Un incidente stradale in Svezia ha coinvolto una famiglia di Riva del Garda, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. La notizia ha attirato l’attenzione per le circostanze dell’accaduto e l’interesse verso il loro stato di salute. Restano in corso aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

Un incidente stradale avvenuto in Svezia sta tenendo particolarmente in apprensione l’Alto Garda, visto il coinvolgimento nello stesso di una famiglia gardesana. Il riferimento è allo schianto avvenuto lo scorso 2 gennaio quando un autobus a due piani, carico di turisti, è finito fuori strada. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Incendio alla cartiera Fedrigoni a Riva del Garda Leggi anche: Rogo alla cartiera di Riva del Garda, il video dell’incendio: ferito un operaio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tremendo incidente in Svezia, paura per una famiglia di Riva del Garda - Un incidente stradale avvenuto in Svezia sta tenendo particolarmente in apprensione l’Alto Garda, visto il coinvolgimento nello stesso di una famiglia gardesana. trentotoday.it

