Tremendo incidente in Svezia paura per una famiglia di Riva del Garda

Un incidente stradale in Svezia coinvolge una famiglia di Riva del Garda, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto. La notizia ha generato attenzione e apprensione tra amici e parenti, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

Un incidente stradale avvenuto in Svezia sta tenendo particolarmente in apprensione l'Alto Garda, visto il coinvolgimento nello stesso di una famiglia gardesana. Il riferimento è allo schianto avvenuto lo scorso 2 gennaio quando un autobus a due piani, carico di turisti, è finito fuori strada.

Sono giorni di apprensione per i parenti e gli amici di una famiglia dell'Alto Garda rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Svezia.

