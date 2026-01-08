Tredici case per persone in condizioni di marginalità FOTO

Una struttura di cohousing con 13 alloggi, dotata di spazi e servizi comuni, sarà destinata a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione. Qui non solo potranno trovare una soluzione abitativa, ma avranno anche l’opportunità di gettare le basi per un percorso di emancipazione dalle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Sono oltre 5,4 milioni gli stranieri che vivono in Italia: la maggior parte in condizioni di marginalità

Leggi anche: Moda, nuova offensiva dei pm perquisite tredici grandi case

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fuga di monossido in azienda. Tredici persone ricoverate - Tredici persone intossicate da una fuga di monossido che si è verificata all’interno della fabbrica Omg (Officine lavorazioni meccaniche). ilgiorno.it

Incidente autobus in Colombia uccide almeno tredici persone - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Solidarietà: a Catania una chiave benedetta dal Papa “aprirà” una casa per persone senza dimora. Al via progetto “13 case” per il Giubileo - Saranno i papà in difficoltà di Catania a beneficiare di una delle tredici chiavi benedette da Papa Francesco domenica scorsa in occasione della Giornata mondiale dei poveri. agensir.it

CUMPLÍ UN SUEÑO ??? ¡Mi PRIMER VUELO en la REINA de los CIELOS! Boeing 747-8 de Lufthansa ?

Comune di Scandiano. . «Sentivo quando picchiavano i portoni con il calcio del fucile». A tredici anni ha sentito la violenza entrare nelle case, nel buio e nella neve. Oggi Adalgisa Gambarelli, 94 anni, sorella di Nemo “Italo” Gambarelli, martire di Fellegara, è - facebook.com facebook