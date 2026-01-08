Tredici case per persone in condizioni di marginalità FOTO

Una struttura di cohousing con 13 alloggi, dotata di spazi e servizi comuni, sarà destinata a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione. Qui non solo potranno trovare una soluzione abitativa, ma avranno anche l'opportunità di gettare le basi per un percorso di emancipazione dalle.

Tredici case per persone in condizioni di marginalità \ FOTO; In via Pier Capponi tredici alloggi per il progetto Housing first dedicato a chi vive in condizioni di grave emarginazione – ASCOLTA; Sopralluogo della sindaca Sara Funaro negli alloggi Housing first di via Pier Capponi.

