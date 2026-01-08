Treasury’s Bessent says Iran facing precarious moment economy in trouble

Secondo le dichiarazioni di Bessent del Tesoro, l’economia iraniana si trova in una fase difficile, caratterizzata da un’inflazione elevata e altre problematiche. La situazione riflette le sfide economiche del paese, influenzate anche da fattori internazionali e politiche interne. Questi segnali indicano un momento di incertezza che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le dinamiche e le possibili evoluzioni del contesto economico iraniano.

GOLDEN VALLEY, Minnesota, Jan 8 (Reuters) - Iran's economy is facing high inflation and other challenges, partly due to U.S. sanctions, U.S. Treasury Secretary Scott Bess.

