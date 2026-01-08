Travolto e ucciso a Sordio | recuperate due spranghe nella zona dell’incidente

A Sordio, nel lodigiano, sono stati trovati due oggetti simili a spranghe vicino al sito dell’incidente che ha causato la morte di Francesco Emanuele Conforti. La scoperta avviene a breve distanza dal luogo dell’incidente, dove l’uomo è stato travolto e ucciso. Le autorità stanno analizzando i reperti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e eventuali responsabilità.

Sordio (Lodi), 8 gennaio 2026 – Due oggetti, spranghe o bastoni, affiorano tra la vegetazione, a poca distanza dal luogo in cui Francesco Emanuele Conforti ha perso la vita. Tra le ipotesi, quindi, nonostante al momento siano pochi i dettagli che trapelano dalle forze dell'ordine sul ritrovamento, alle luce di questa scoperta prende corpo sempre di più che alla base della tragedia ci sia una discussione degenerata nella violenza. E il ritrovamento, avvenuto durante i rilievi post evento, riaccende interrogativi e apre scenari ancora tutti da chiarire nell'inchiesta sull'investimento mortale avvenuto a Sordio, in via Turati, tra le case, venerdì 2 gennaio alle 23.

