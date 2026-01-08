Travolta sulle strisce insultata e quasi picchiata | chi l' ha investita è in fuga

Mercoledì pomeriggio a Brescia, una donna di circa 40 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce in Via Montello. Dopo l’incidente, è stata insultata e minacciata, con il conducente del veicolo che si è poi allontanato, lasciando la scena. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla sicurezza pedonale e alle conseguenze di comportamenti irresponsabili sulla strada.

Investita sulle strisce, poi insultata e infine quasi malmenata: è quanto accaduto mercoledì pomeriggio a una donna di circa 40 anni che stava attraversando la strada in Via Montello a Brescia, in zona Via Vittorio Veneto. È in quel momento che è stata investita, per fortuna a bassa velocità, da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

