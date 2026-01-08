Travolta sulle strisce insultata e quasi picchiata | chi l' ha investita è in fuga

Mercoledì pomeriggio a Brescia, una donna di circa 40 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce in Via Montello. Dopo l’incidente, è stata insultata e minacciata, con il conducente del veicolo che si è poi allontanato, lasciando la scena. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla sicurezza pedonale e alle conseguenze di comportamenti irresponsabili sulla strada.

Investita sulle strisce, poi insultata e infine quasi malmenata: è quanto accaduto mercoledì pomeriggio a una donna di circa 40 anni che stava attraversando la strada in Via Montello a Brescia, in zona Via Vittorio Veneto. È in quel momento che è stata investita, per fortuna a bassa velocità, da.

Attraversa la strada con il semaforo rosso, donna travolta da un autobus della Mom sulle strisce pedonali. Autista sotto choc facebook

Casavatore, muore 25enne travolto mentre era in bici. Caccia al pirata della strada - @Carabinieri sulle tracce dell'automobilista che non si è fermato. A Piano di Sorrento 77enne travolta mentre attraversava sulle strisce: è grave @TgrRai x.com

