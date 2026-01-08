Trasporti | tavolo di confronto in Regione Lazio su ultimo treno Roma-Formia

Oggi pomeriggio, presso la sede della Regione Lazio, si è svolto un incontro sul servizio ferroviario tra Roma e Formia. Il focus principale è stato sull’ultimo treno regionale 12667, previsto in partenza da Roma-Termini alle 23. La riunione ha coinvolto le autorità e le compagnie ferroviarie per discutere eventuali interventi e miglioramenti riguardo a questo collegamento.

Oggi pomeriggio si è tenuto presso la sede della Regione Lazio un incontro di confronto riguardante l'ultimo treno regionale 12667, in partenza da Roma-Termini verso Formia, originariamente previsto per le ore 23.11 e anticipato alle ore 22.36 a causa di interventi di manutenzione e ammodernamento della ferrovia da parte di Rfi. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, il consigliere regionale Vittorio Sambucci, insieme ai rappresentanti di Rfi, Trenitalia e dei comuni coinvolti, tra cui Cisterna, Monte San Biagio, Itri, Sezze, Latina, Priverno e Formia.

