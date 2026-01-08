Trasporti | Fs sciopero del personale di 24 ore dalle ore 21 del 9 gennaio

Uno sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale delle Ferrovie dello Stato Italiane, indetto da alcune organizzazioni sindacali autonome. L’astensione dal lavoro avrà inizio alle ore 21 di venerdì 9 gennaio e si concluderà alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026. Durante questo periodo potrebbero verificarsi variazioni nei servizi ferroviari, pertanto si consiglia di verificare gli orari prima di programmare i propri spostamenti.

È stato indetto da alcune organizzazioni sindacali autonome uno sciopero a livello nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio fino alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026. Le conseguenze di questa azione di protesta, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero manifestarsi anche in anticipo e continuare oltre la conclusione dell’agitazione sindacale. Per quanto riguarda il trasporto regionale – si legge in una nota ufficiale – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Fs, sciopero del personale di 24 ore dalle ore 21 del 9 gennaio Leggi anche: Treni, martedì 21 ottobre sciopero di 24 ore del personale per la manutenzione: possibili disagi Leggi anche: Nuovo sciopero dei treni in arrivo a gennaio: trasporti a rischio per 24 ore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma; Gennaio di scioperi a Milano: braccia incrociate negli aeroporti, poi i treni e il trasporto pubblico locale; Sciopero del personale ferroviario per l’omicidio del capotreno; Trasporti, gli scioperi di gennaio: il 10 e le altre date da segnare. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma - Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00. tg24.sky.it

Sciopero nazionale dei trasporti dalle 21 di venerdì 9 gennaio - Sciopero di 24 ore del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, e del personale ferroviario aderente al sindacato CUB Trasporti e al sindacato SGB ... ladigetto.it

Trasporti e scuola: 9-10 gennaio è sciopero nazionale - Il nuovo anno inizia all'insegna dei disagi: venerdì 9 e sabato 10 gennaio sono previste giornate di sciopero nazionali che interesseranno più settori, dai trasporti alla scuola, con possibili ripercu ... ilvescovado.it

I sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero Nazionale dalle ore 21:00 del 9 gennaio fino alle ore 21:00 del 10 gennaio 2026 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Venerdì 9 gennaio, viaggeranno i tre - facebook.com facebook

Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.