Trasporti | Fs sciopero del personale di 24 ore dalle ore 21 del 9 gennaio

Uno sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale delle Ferrovie dello Stato Italiane, indetto da alcune organizzazioni sindacali autonome. L’astensione dal lavoro avrà inizio alle ore 21 di venerdì 9 gennaio e si concluderà alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026. Durante questo periodo potrebbero verificarsi variazioni nei servizi ferroviari, pertanto si consiglia di verificare gli orari prima di programmare i propri spostamenti.

È stato indetto da alcune organizzazioni sindacali autonome uno sciopero a livello nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio fino alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026. Le conseguenze di questa azione di protesta, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero manifestarsi anche in anticipo e continuare oltre la conclusione dell’agitazione sindacale. Per quanto riguarda il trasporto regionale – si legge in una nota ufficiale – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

