Trasporti Casillo | Subito al lavoro per un servizio ferroviario efficiente e affidabile

Casillo annuncia l’avvio di un confronto con EAV per migliorare i trasporti ferroviari sulle linee Cumana e Circumflegrea. L’obiettivo è rendere il servizio più efficiente e affidabile, intervenendo su treni, stazioni e infrastrutture. L’attuale collaborazione mira a favorire un sistema di trasporto più efficace, rispondendo alle esigenze dei pendolari e garantendo un servizio di qualità superiore.

Avviato il confronto con EAV per migliorare treni, stazioni e servizi sulle linee Cumana e Circumflegrea. " Subito a lavoro per garantire un trasporto pubblico locale efficiente e affidabile per pendolari e turisti. Questa mattina ho avuto un lungo e proficuo confronto con il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e i vertici della società che gestisce il servizio di trasporto su ferro. Un primo incontro in linea con le priorità indicate dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con l'obiettivo di avviare immediatamente un percorso concreto finalizzato al miglioramento del servizio di trasporto" – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania.

