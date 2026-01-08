Trasloco dei ragazzi della scuola media non convince la partenza delle navette dal Montefiore | Disagi aumentano
Il trasferimento degli studenti della scuola media Anna Frank verso la nuova sede di Palazzo Mazzini Marinelli ha suscitato alcune preoccupazioni tra genitori e residenti. In particolare, la partenza delle navette dal Montefiore è stata oggetto di critiche, ritenuta insufficiente a garantire un servizio efficiente. La questione dei disagi legati ai trasporti rimane al centro del dibattito, evidenziando l’esigenza di trovare soluzioni più efficaci per assicurare un transito sicuro e puntuale agli studenti.
Continua a tenere banco il ‘trasloco’ degli studenti della scuola media 'Anna Frank in particolare per i disagi lamentati dai genitori in merito ai trasporti verso la nuova e provvisoria destinazione degli alunni, cioè Palazzo Mazzini Marinelli. Non convince in particolare la partenza delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
