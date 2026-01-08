Tramonta l' accordo con i turchi Vetrerie Riunite avvia la composizione negoziata della crisi

Vetrerie Riunite ha comunicato l’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, annunciando l’istanza presentata il 8 gennaio. La decisione segna una fase di confronto e valutazione delle soluzioni per affrontare la situazione aziendale, in un contesto di approfondimento delle possibilità di recupero e stabilità. La procedura rappresenta un passaggio importante nel percorso di gestione della crisi, finalizzato a trovare accordi condivisi tra le parti coinvolte.

Vetrerie Riunite ha annunciato oggi, 8 gennaio, di aver presentato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi. Questa iniziativa proattiva nasce dall'esigenza di affrontare un contesto operativo e di mercato che si è fatto via via più complesso a partire dal 2022.

