Tramonta l' accordo con i turchi Vetrerie Riunite avvia la composizione negoziata della crisi

Vetrerie Riunite ha comunicato l’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, annunciando l’istanza presentata il 8 gennaio. La decisione segna una fase di confronto e valutazione delle soluzioni per affrontare la situazione aziendale, in un contesto di approfondimento delle possibilità di recupero e stabilità. La procedura rappresenta un passaggio importante nel percorso di gestione della crisi, finalizzato a trovare accordi condivisi tra le parti coinvolte.

