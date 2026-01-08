Tragedia sulla statale schianto in galleria | una vittima e feriti

Un incidente si è verificato questa mattina in una galleria sulla statale, coinvolgendo due veicoli in collisione frontale. L’impatto ha causato una vittima e diversi feriti, con i soccorritori intervenuti prontamente sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre le autorità gestiscono la situazione e il traffico. Un episodio che sottolinea l’importanza della prudenza alla guida.

Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dalle sirene. Due auto che si scontrano frontalmente all’interno di una galleria, le lamiere che si accartocciano e una scena che, in pochi istanti, si trasforma in tragedia. È questo lo scenario che si è presentato nella serata di martedì 7 gennaio, quando un violento impatto ha spezzato una vita e ne ha ferite altre due, lasciando dietro di sé interrogativi ancora aperti e una comunità sotto shock. >> “Che stanno nascondendo?”. Crans Montana, il giallo dei certificati di morte: la denuncia. Cosa succede ora I soccorsi sono scattati immediatamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36 Leggi anche: Tragedia sulla Statale, una donna perde la vita nello schianto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mamoiada, incidente nella galleria: morto Alessio Succu di Orgosolo; Violento scontro in galleria: Alessio muore intrappolato nella sua auto; Auto a fuoco nella galleria della statale 131 dcn: c’è un ferito; Incidente mortale a Secondigliano: scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta. Mamoiada, schianto mortale nella galleria: la vittima è un 47enne di Orgosolo - Mamoiada, schianto mortale nella galleria sulla 389 Var. vistanet.it

Schianto in galleria: muore un uomo di 48 anni - L'incidente tra due auto è avvenuto in serata nel tunnel "Teulargiu" sulla strada statale 389var. rainews.it

Gravissimo lo scontro fra due auto, ci sono anche due feriti - Nuoro Per la vittima dello scontro tra due auto, Alessio Succu, 48 anni di Orgosolo, non c’è stato nulla da fare. lanuovasardegna.it

@telesvevaofficial Tragedia sulla complanare della statale 100 dove, nel tratto tra Triggiano e Bari, hanno perso la vita due giovani motociclisti, uno dei quali sarebbe minorenne e l’altro appena maggiorenne. Si registra anche un ferito. Ancora in fase di accert - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.