Tragedia nella famiglia Swayze | morto il fratello di Patrick aveva 63 anni

Sean Swayze, fratello minore dell’attore Patrick Swayze, è deceduto il 15 dicembre 2025 a Los Angeles all’età di 63 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia e gli amici. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che lo conoscevano.

Sean Swayze, fratello minore della star di Hollywood Patrick Swayze, è morto il 15 dicembre 2025 a Los Angeles all'età di 63 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Jesse Swayze, che ha comunicato il decesso del padre avvenuto circa tre settimane fa. Secondo i documenti ufficiali dell'Ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles, diffusi da TMZ, Sean Swayze è deceduto a causa di un'emorragia gastrointestinale acuta superiore e grave acidosi metabolica, entrambe conseguenze dirette di una cirrosi epatica. La cirrosi, caratterizzata da una grave cicatrizzazione del fegato, era stata causata dall'alcolismo cronico.

