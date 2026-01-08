Tragedia nel tennis | Kust muore a 26 anni Da novembre non si sapeva nulla

Il mondo del tennis e dello sport piange la scomparsa di Damian Kust, giovane e promettente cronista di 26 anni. Dopo mesi di silenzio, la notizia della sua morte ha suscitato grande dolore e sorpresa. Kust era riconosciuto per il suo talento e la passione nel raccontare il mondo della racchetta, lasciando un vuoto nel settore e tra coloro che lo conoscevano.

Mondo del tennis sconvolto, così come quello dello sport e del giornalismo: è morto Damian Kust, tra i più talentuosi e giovani cronisti della racchetta. Aveva solo 26 anni e la notizia, ferale, è arrivata dai genitori del ragazzo dopo un lungo periodo di silenzio. A novembre si era capito che qualcosa stava succedendo: si parlava di "gravi problemi di salute". Kust infatti era stato operato allo stomac o. "Mi dispiace, ma gli aggiornamenti saranno brevi per un po'. Probabilmente ho una rara malattia autoimmune e stanno cercando di prepararmi per un trapianto di fegato", aveva rivelato lo stesso Damian, molto famoso sui social per essere un autorevole analista del circuito Challenger, quello che prepara i giovani talenti a sbarcare nel mondo dei tornei Atp, quello di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e tutti gli altri "big". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

