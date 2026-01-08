Il traffico a Roma il 8 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta alcune criticità, tra cui un incidente sulla tangenziale via del Foro Italico e Corso di Francia, con traffico rallentato. In autostrada, tra Colleferro e Anagni, si registrano code a causa di un ribaltamento di un mezzo pesante. Inoltre, sono in corso lavori che influenzano alcune linee ferroviarie e strade centrali fino all’11 gennaio. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buonasera per il momento abbiamo chiude per un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria sul resto della città non si rilevano difficoltà mentre fuori Roma e sulla A1 Roma Napoli dopo l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ci sono ancora code tra Colleferro e Anagni direzione Napoli si tratta del ribaltamento di un mezzo pesante in centro dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore nelle prossime giornate a partire da domani fino al 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata potenziata di conseguenza la linea di bus e 105 parco di Centocelle termini che seguirà lo stesso percorso della ferrovia dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2026 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Pontina paralizzata verso Roma: soccorsi e traffico bloccato per un maxi incidente tra diversi veicoli; Previsioni traffico Capodanno 2026; Maltempo Roma, tratto di via Salaria chiuso per smottamento collinetta. E il traffico va in tilt.

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato pomeriggio a partire dalle 15 è in programma un corteo da ... romadailynews.it