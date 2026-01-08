Traffico intenso a Roma, con rallentamenti sul raccordo anulare tra Nomentana e La Rustica, e code sulla Laurentina e La Romanina. In direzione nord, si segnalano circa 7 km di coda tra Colleferro e Anagni, a causa di un incidente. Lungo la A1, si consiglia di uscire a Valmontone e seguire le alternative. Per lavori sulla rete ferroviaria, alcune linee sono temporaneamente chiuse fino all’11 gennaio.

Luceverde Roma Buonasera al solito traffico da ora di punta lungo il raccordo anulare con rallentamenti e code tra la Nomentana hai La Rustica in carreggiata interna e code a tratti in esterno della Laurentina e La Romanina traffico intenso quello lentamente ea tratti anche sulla tangenziale in entrambe le direzioni Ed ora usciamo da Roma andiamo sulla A1 alla Roma Napoli e qui troviamo un 7 km di coda tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli questo a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante a chi Viaggia verso Napoli si consiglia quindi di uscire alla stazione di Valmontone seguire poi le indicazioni per Colleferro Frosinone e successivamente dopo avere percorso alla Casilina rientrare alla stazione di Anagni e infine vi anticipo che per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore nelle prossime giornate a partire da domani e fino al 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa alla linea bus e 105 parco di Centocelle stazione Termini che segue lo stesso percorso della ferrovia dei tagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2026 ore 18:30

