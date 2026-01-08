Traffico Roma del 08-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 8 gennaio 2026 presenta diverse chiusure e limitazioni. A causa degli allagamenti recenti, alcuni ponti e strade, tra cui via Lello Maddaleno, via di Trigoria e via Reina, sono interdetti al traffico. Sono in corso lavori di manutenzione e installazione di luminarie che influenzano la circolazione. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Roma Nord per la conversione di un torrente in via Lello maddaleno è chiuso il ponte di accesso al quartiere di belpoggio siamo tra Settebagni e via del Monte di casa ancora chiusa al traffico anche via di Trigoria all'altezza di via Arena E questo a causa degli allagamenti provocati dalle piogge dei giorni scorsi pertanto via Reina è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra resta chiusa anche via Edmondo De Amicis e 3 a via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico intanto fino alle 17 proseguono i lavori di Manutenzione del verde all'Eur in viale Europa 3 a Viale dell'Arte e viale Pasteur possibili Dunque i rallentamenti e dalle 22 di questa sera resterà chiusa via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie la strada chiusa fino alle 6 di domani mattina

