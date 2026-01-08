Traffico Roma del 08-01-2026 ore 11 | 30

Il 08 gennaio 2026, alle ore 11:30, si registrano condizioni di traffico a Roma. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si svolgerà un corteo da piazza dell'Esquilino a via Bissolati, con possibili chiusure e deviazioni del traffico. Dalle 18, in occasione della partita Roma-Sassuolo allo stadio Olimpico, sarà attuato un piano di viabilità con divieti di sosta nell’area del Foro Italico. Per maggiori dettagli,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato pomeriggio a partire dalle 15 è in programma un corteo da piazza dell'esquilino a via Bissolati possibile chiusura traffico deviazioni per le linee del trasporto pubblico sempre sabato dalle 18 allo stadio dico in programma la sfida tra Roma e Sassuolo Come di consueto già diverse ore prima dell'incontro scatterà il piano viabilità che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile attraverso 19 linee tra bus e tram ha l'elenco e percorsi è su romamobilita.

