Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla A1 Roma-Napoli al km 602, tra Colleferro e Anagni, presenta code di circa 6 km a causa di un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante. Attualmente, il traffico scorre su due corsie, e si consiglia di uscire a Valmontone e seguire le indicazioni per Colleferro e Frosinone. Sul resto della regione, attenzione ai tratti ghiacciati e ai lavori ferroviari a Roma, che potrebbero causare ulteriori disagi.

Luceverde Lazio Buonasera sulla A1 Roma Napoli nel terzo o compreso tra Colleferro e Anagni direzione Napoli si sono formate code per 6 km al seguito del ribaltamento di un mezzo pesante al km 602 incidente che riso necessaria l'installazione di un cantiere Attualmente il traffico scorre su due corsie per chi viaggia verso Napoli si consiglia Dunque di uscire alla stazione di Valmontone seguire poi le indicazioni per Colleferro Frosinone e successivamente dopo aver percorso la Casilina rientro alla stazione di Anagni abbiamo code per incidente anche sulla via Pontina siamo in provincia di Latina tra lo svincolo per La Laurentina e Aprilia direzione Terracina sul resto della Regione non si rilevano particolari difficoltà attenzione Comunque i possibili tratti di strada ghiacciati che si possono incontrare sui percorsi di montagna ma anche a Valle in prossimità di e fiumi infine vi anticipo che a Roma per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino è Porta Maggiore nelle prossime giornate a partire da domani e fino al 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata potenziata la linea di bus e 105 parco di Centocelle m. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 17:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 09:30 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Previsioni traffico Capodanno 2026; Strade ghiacciate su diverse strade dei Castelli Romani: contro il ghiaccio massima prudenza alla guida; Pontina paralizzata verso Roma: soccorsi e traffico bloccato per un maxi incidente tra diversi veicoli. Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati 2 km di coda sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Frosinone a causa di un veicolo che ha preso fuoco in direzione Napoli su questa ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 16:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un ... romadailynews.it

#SS7 #Appia sottopasso chiuso per allagamento altezza #AeroportoDiCiampino #Roma Traffico deviato sulla laterale Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.