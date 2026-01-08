Tournée in Friuli per il il più grande clown classico del nostro tempo

Da udinetoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo a Monfalcone, David Larible, riconosciuto come il più grande clown classico del nostro tempo, riprende il suo tour in Friuli. Con il suo spettacolo teatrale

Dopo aver incantato il pubblico di Monfalcone a metà dicembre, David Larible, definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”, ritorna nel Circuito Ert per una lunga tournée de Il Clown dei Clown, il suo apprezzato show teatrale. Lo spettacolo sarà domenica 11 gennaio al. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Malta annuncia il piano natalità: "La più grande sfida del nostro tempo"

Leggi anche: Il clown di Kettle Springs: uno slasher che più classico non si può – Recensione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.