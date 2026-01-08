Totti e Francesca Tocca? Mentre scoppia il gossip lui vola all’estero con Noemi Bocchi!

Recenti indiscrezioni suggeriscono tensioni tra Francesco Totti e Francesca Tocca. Nel frattempo, l’ex calciatore si è recato all’estero in compagnia di Noemi Bocchi. La situazione personale di Totti sta attirando l’attenzione dei media, mentre le vicende sentimentali continuano a essere al centro dell’interesse pubblico.

Mentre impazza il gossip su Francesca Tocca, Francesco Totti si allontana dall’Italia con Noemi Bocchi. Le immagini della vacanza parlano chiaro. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: P erché Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? Ecco cosa hanno detto Negli ultimi giorni il nome di Francesco Totti è tornato al centro del gossip, complice un’ indiscrezione che lo avrebbe accostato a Francesca Tocca. Voci insistenti, rimbalzate sui social e sulle copertine dei settimanali, che hanno riacceso i riflettori sulla sua vita privata. Eppure, mentre il chiacchiericcio cresceva, l’ex capitano della Roma ha scelto una strada diversa: partire. 🔗 Leggi su Donnapop.it

