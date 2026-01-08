Toscana | Alluvioni di febbraio e marzo 2025 definito il piano per i fondi ai comuni | in arrivo anche i ristori per privati e imprese

A seguito delle alluvioni di febbraio e marzo 2025 in Toscana, è stato definito un piano di intervento che prevede 99 milioni di euro destinati a 130 comuni. Sono inoltre previsti ristori per oltre duemila famiglie e imprese colpite dagli eventi naturali. Questa misura mira a sostenere le comunità e le attività economiche coinvolte, contribuendo alla ripresa e alla ricostruzione delle zone interessate.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.