Torna nella Cattedrale di Pisa la terza edizione di ' Vespri d' Organo'
La terza edizione di 'Vespri d’Organo' torna nella Cattedrale di Pisa, promossa dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. L’evento, che si svolge annualmente, offre un’occasione di ascolto e riflessione musicale all’interno dello storico luogo di culto, mantenendo viva la tradizione di appuntamenti culturali in contesto religioso.
Per il terzo anno consecutivo l'Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, i Vespri d'organo in Cattedrale.L'iniziativa propone in alcuni sabati pomeriggio dell'inverno e della primavera pisana cinque momenti di raccoglimento in cui. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
