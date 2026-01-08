Torna il mondo a fumetti di MonzaCon | la Winter Edition 2026 promette la solita magia
MonzaCon torna con la Winter Edition 2026, confermando il suo ruolo di appuntamento di riferimento nel mondo dei fumetti. L’evento si terrà all’Opiquad Arena di Monza, sabato 24 e domenica 25 gennaio, offrendo l’opportunità di scoprire nuove proposte e incontrare appassionati e professionisti del settore. Un evento pensato per tutte le età, che rinnova il suo impegno nel valorizzare la cultura del fumetto nella città.
Monza – Dopo il successo delle passate edizioni, MonzaCon torna a prendersi la scena con la Winter Edition 2026, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena. Due giornate a orario continuato, dalle 10 alle 19, che confermano la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili della Brianza e del panorama lombardo dedicato al fumetto, all’illustrazione e alla cultura pop. Non solo una fiera. Ma MonzaCon non è solo una fiera. È un laboratorio diffuso di idee, un punto di incontro tra generazioni, linguaggi e visioni. Al centro ci sono gli autori, il dialogo diretto con il pubblico e una proposta culturale che affianca l’area espositiva a panel, workshop, mostre e attività formative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
