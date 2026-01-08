Torna a Vicenza la mostra-mercato dell' orologeria e gioielleria vintage

A Vicenza torna la mostra-mercato dedicata all'orologeria e alla gioielleria vintage. Un appuntamento che interessa collezionisti e appassionati, interessati a pezzi di valore storico e culturale. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire e acquistare oggetti ricchi di storia, in un contesto che valorizza il patrimonio dell’orologeria e della gioielleria di epoche passate.

Quello della gioielleria e dell'orologeria vintage è un comparto che da sempre attrae collezionisti e appassionati in ogni angolo del pianeta, sia per il suo grande valore culturale che per quello prettamente economico.Un interesse che spesso si trasforma in una vera e propria passione che, negli. 🔗 Leggi su Today.it

