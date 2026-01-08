Top 10 film Netflix Italia | Zalone domina la classifica aggiornata

Ecco la classifica aggiornata dei 10 film più visti su Netflix Italia. Tra i titoli presenti, spicca ancora una volta la presenza di Checco Zalone, confermando il suo successo tra il pubblico italiano. Questa selezione offre una panoramica delle preferenze degli spettatori, evidenziando le produzioni più apprezzate e condivise sulla piattaforma.

La Top 10 dei film più visti su Netflix in Italia parla italiano. E lo fa con un nome che continua a dominare lo streaming: Checco Zalone. Nella classifica aggiornata all’8 gennaio 2026, il comico pugliese piazza ben quattro titoli tra i film più visti, occupando anche il primo posto. Un segnale chiaro di come il pubblico italiano, soprattutto nei giorni post-festivi, torni volentieri su contenuti familiari, leggeri e ad alta rivedibilità. Leggi anche: Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio, incassi e guadagni del comico Netflix Top 10 film oggi: Zalone domina la classifica. Il film più visto su Netflix in Italia è Quo Vado?, che continua a conquistare generazioni diverse di spettatori. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

