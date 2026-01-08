Tommaso Giacomel trionfa e dedica la vittoria a Sivvert Bakken | dopo il traguardo si commuove

Tommaso Giacomel ha conquistato la vittoria nella Sprint di Oberhof, dedicando il risultato a Sivvert Bakken, scomparso recentemente. Dopo il traguardo, il giovane atleta si è commosso, alzando gli occhi al cielo in segno di ricordo. Un momento di grande emozione che ha sottolineato il valore della solidarietà e del legame tra atleti e amici.

Tommaso Giacomel monumentale! Trionfo magnifico nella sprint 10 km con dedica al compianto amico Sivert Guttorm Bakken: rivivi lo show dell'Azzurro; Biathlon: l'azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke.

tommaso giacomel trionfa dedicaTommaso Giacomel vince la Sprint di Oberhof e dedica il successo a Bakken! Terza vittoria stagionale per lui, sempre più vicino al pettorale giallo - Tommaso Giacomel scrive un'altra pagina di storia sportiva nella sua giovane carriera e stravince la Sprint di Oberhof, mettendo in bacheca ... eurosport.it

tommaso giacomel trionfa dedicaBiathlon: azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke - Un giorno dopo aver dichiarato che avrebbe dato "il massimo per renderlo orgoglioso; credo che fosse quello che voleva", l'azzurro Tommaso Giacomel ha salutato il suo amico Sivert Guttorm Bakken, trov ... ansa.it

