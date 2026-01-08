Tommaso Giacomel trionfa e dedica la vittoria a Sivvert Bakken | dopo il traguardo si commuove

Tommaso Giacomel ha conquistato la vittoria nella Sprint di Oberhof, dedicando il risultato a Sivvert Bakken, scomparso recentemente. Dopo il traguardo, il giovane atleta si è commosso, alzando gli occhi al cielo in segno di ricordo. Un momento di grande emozione che ha sottolineato il valore della solidarietà e del legame tra atleti e amici.

Tommaso Giacomel vince la Sprint di Oberhof e dedica il successo a Bakken! Terza vittoria stagionale per lui, sempre più vicino al pettorale giallo - Tommaso Giacomel scrive un'altra pagina di storia sportiva nella sua giovane carriera e stravince la Sprint di Oberhof, mettendo in bacheca ... eurosport.it

Biathlon: azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke - Un giorno dopo aver dichiarato che avrebbe dato "il massimo per renderlo orgoglioso; credo che fosse quello che voleva", l'azzurro Tommaso Giacomel ha salutato il suo amico Sivert Guttorm Bakken, trov ... ansa.it

ULTIM'ORA BIATHLON Tommaso Giacomel vince la sprint di Oberhof Terzo successo in stagione per l'atleta azzurro In classifica di Coppa del Mondo sale al 2° posto #SkySport x.com

Forfait di Johan-Olav Botn a Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel, che settimana prossima potrebbe essere pettorale giallo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.