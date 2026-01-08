Tomaso è morto in un terribile schianto in auto contro il guardrail

Il 7 gennaio, sulla Sp 9 a Verolanuova, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un’auto uscita di strada vicino alla rotatoria di Treponti. Purtroppo, Tomaso ha perso la vita in seguito allo schianto contro il guardrail. L'incidente si è verificato poco dopo le 20 e ha coinvolto un veicolo che stava percorrendo quella strada. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le operazioni di soccorso.

È finita in tragedia la serata di mercoledì 7 gennaio sulle strade della Bassa. Poco dopo le 20 di mercoledì, lungo la Sp 9 in territorio di Verolanuova, un'auto è uscita improvvisamente di carreggiata all'altezza della rotatoria di località Treponti, al confine con il comune di San Paolo.

