toglietele le chiavi nuova grana per francesca albanese

Il Partito Democratico si trova di fronte a nuove tensioni riguardo a Francesca Albanese, la quale, pur partecipando ancora ad alcuni eventi pubblici, appare senza il supporto politico di un tempo. La questione delle sue chiavi simboliche ha riacceso il dibattito interno, evidenziando divisioni e sfide nella gestione delle figure di spicco del partito.

Il Partito democratico è profondamente diviso sulla figura di Francesca Albanese, che continua a presenziare a eventi che la vedono protagonista ma senza la "corte" politica che per mesi l'aveva accompagnata. Le sue esternazioni pubbliche le sono costate l'appoggio del Pd e, forse, anche quello di parte del M5s. Non quello di Avs che sottotraccia continua a lavorare per provare a candidarla, magari nel 2027 quando verrà rinnovato il parlamento. Nel frattempo non si fermano le polemiche per le onorificenze istituzionali ricevute dalla relatrice speciale per la Palestina da alcuni Comuni, come cittadinanze onorare e chiavi, anche se ci sono amministrazioni che hanno deciso di fare un passo indietro nell'assegnazione, bloccando l'iter prima che fosse giunto alla conclusione, come Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

