Todi un anno di eventi | dal ballo al tennis tutti gli appuntamenti

Todi presenta il calendario degli eventi 2026, offrendo un programma vario e articolato che comprende iniziative culturali, sportive, folkloristiche e enogastronomiche. Da marzo a dicembre, la città si anima con appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori, consolidando il ruolo di Todi come centro di tradizione e vita sociale durante tutto l'anno.

E' ripresa con il nuovo anno la campagna di promozione visiva di Todi in Svizzera. In questi giorni le realtà interessate sono quelle di Lugano, Ascona e Chiasso. La presenza sul circuito “digital out of home international” è con video da 10". - facebook.com facebook

