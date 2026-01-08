Todi un anno di eventi | dal ballo al tennis tutti gli appuntamenti
Todi presenta il calendario degli eventi 2026, offrendo un programma vario e articolato che comprende iniziative culturali, sportive, folkloristiche e enogastronomiche. Da marzo a dicembre, la città si anima con appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori, consolidando il ruolo di Todi come centro di tradizione e vita sociale durante tutto l'anno.
Todi svela il cartellone degli eventi 2026. Il programma è intenso e alterna cultura, sport, folklore ed enogastronomia dispiegandosi da marzo a dicembre. "Abbiamo coordinato le proposte - spiega il sindaco Antonino Ruggiano - al fine di assicurare iniziative di richiamo durante tutto l'anno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
