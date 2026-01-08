Tiziano Ferro Sono un grande | testo e significato del nuovo singolo

Venticinque anni di carriera non sono solo un traguardo, sono una dichiarazione d’amore lunga una vita e Tiziano Ferro lo sa bene. Il 2026 per lui si apre con un regalo speciale, fatto prima di tutto a se stesso e poi a quel pubblico che non lo ha mai lasciato solo: un nuovo singolo, Sono un grande, che arriva come una carezza potente, sincera, quasi necessaria. Il nuovo brano di Tiziano Ferro infatti non è solo una canzone, ma anche una frase che suona come una presa di coscienza, detta senza arroganza da un cantante che è diventato grande per davvero e che ha finalmente conquistato quella consapevolezza che arriva solo dopo aver attraversato anche momenti bui. 🔗 Leggi su Dilei.it

