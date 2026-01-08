Timothée Chalamet Mickey Rourke e la lezione che Hollywood non racconta

Questa analisi esplora il mondo di Hollywood attraverso le esperienze di Timothée Chalamet e Mickey Rourke, evidenziando come il successo e la fama si siano evoluti nel tempo. Si tratta di riflettere sulle dinamiche economiche e sui costi nascosti del vivere sotto i riflettori, dove il prezzo della celebrità si misura anche in compromessi finanziari e personali, spesso ignorati nelle narrazioni ufficiali.

Questa è una storia di Hollywood e di soldi, di soldi che sono finiti come ovunque e di quell’inferno costituito dall’essere famosi, inferno che almeno una volta aveva una contropartita economica, e adesso se vuoi vivere da Liz Taylor devi trovarti uno sponsor per i brillocchi. Mickey Rourke stava con Carré Otis, a un certo punto. È l’unica cosa che abbia mai saputo della sua vita sentimentale, nonostante Rourke sia stato forse il più rilevante sex symbol della mia formazione: quando uscì “Nove settimane e 12” avevo tredici anni e mezzo, fu l’unica volta in cui mentii al botteghino (era vietato ai 14, la mia classe era per metà già legalmente in grado di entrare al cinema e per l’altra metà no: fu il mio primo incontro con l’ingiustizia). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

