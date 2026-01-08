Timber Juve un club di A prova a mettersi di mezzo | ci sono delle conferme Ecco di quale club si tratta

Timber Juve, club di Serie A, ha avviato colloqui con l’entourage del centrocampista in scadenza di contratto. La società conferma l’interesse e sta valutando le prossime mosse per il suo futuro. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali, mentre l’attenzione si concentra sulle trattative in corso e sulla possibile prosecuzione della collaborazione.

Timber Juve, confermati i colloqui con l'entourage del centrocampista in scadenza. Cosa trapela dalla trattativa del club di A. Il calciomercato di riparazione della Lazio entra nel vivo con una mossa decisa per puntellare la zona nevralgica del campo, dove la dirigenza ha individuato la priorità assoluta per il prosieguo della stagione 2026. Secondo Pedullà, il nome cerchiato in rosso sul taccuino è quello di Timber, un profilo di caratura internazionale capace di abbinare fisicità e qualità tecnica.

