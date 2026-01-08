Tim si allea con Fastweb per costruire la rete 5G

Tim e Fastweb hanno annunciato un'alleanza strategica per lo sviluppo della rete 5G nelle aree più piccole dell’Italia, con meno di 35.000 abitanti. L’accordo, volto a rafforzare la copertura e migliorare i servizi di connettività, rappresenta un passo importante nel consolidamento del settore delle telecomunicazioni nel paese. La collaborazione tra i due operatori mira a favorire un uso più ampio e accessibile della tecnologia 5G su tutto il territorio nazionale.

Piace alla Borsa il consolidamento «soft» tra Tim e Fastweb+Vodafone. Ieri i due gruppi delle telecomunicazioni hanno siglato un'alleanza per espandere la rete 5G in Italia nei comuni con meno di 35mila abitanti. Ciascun operatore dovrà realizzare la rete in dieci regioni, costruendo circa 15.500 siti entro la fine del 2028, in cambio potrà utilizzare l'infrastruttura dell'altro. Questo accordo - che dovrà ottenere l'ok del ministero delle Imprese, Antitrust e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - sarà soggetto a contratto definitivo entro il secondo trimestre 2026. Un'alleanza che porterà a un risparmio sugli investimenti di circa 300 milioni di euro nell'arco di un decennio evitando duplicazioni, benefici ai quali a regime si aggiungeranno le sinergie per quanto riguarda la manutenzione.

