Thomas Frank sullo stupido incidente della Coppa dell’Arsenal

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha espresso disappunto quando gli è stato chiesto di bere da una bottiglia brandizzata dell’Arsenal prima della partita contro il Bournemouth. L’incidente ha suscitato attenzione, evidenziando come anche piccoli dettagli possano creare tensione tra le squadre rivali. Questa vicenda mette in luce l’importanza di gestire con attenzione gli aspetti di sponsorizzazione e rispetto reciproco nel calcio professionistico.

Breaking: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank non era contento quando gli è stato chiesto di bere da un brandizzato dell’Arsenal prima della partita contro il Bournemouth. È stata un’altra serata difficile per gli Spurs che hanno concesso nel finale di perdere 3-2 contro il Bournemouth, e Frank si è solo reso ancora più impopolare per un incidente prima della partita. Frank ha discusso dell’incidente della Coppa dell’Arsenal nella sua conferenza stampa post partita, e ha insistito sul fatto che non l’ha fatto apposta, ma ha anche posto l’attenzione su questo tipo di storia. Guarda qui sotto come il tattico danese era chiaramente agitato mentre diceva che era “triste” dover rispondere a domande come questa, e che è un segno che le cose stanno andando nella direzione sbagliata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chan aka hango kocin Tottenham Thomas Frank rike da kofi mai dauke da tambarin Arsenal. Da'alama dai baisan yar tsaman dake tsakanin Arsenal da Tottenham bane. Rike wannan kofin zai iya silar rasa aikinsa, musamman kasancewar ma baya kokari. - facebook.com facebook

