The Witcher 5 uscirà nel 2026 | Netflix conferma che sarà la stagione finale della serie TV

Netflix ha annunciato che The Witcher 5 uscirà nel 2026, segnando la conclusione della serie TV. La stagione finale concluderà la storia e i personaggi introdotti nelle precedenti stagioni, offrendo ai fan un’ultima occasione di seguire le avventure ambientate nel mondo di Geralt. La conferma della data di uscita permette agli appassionati di pianificare il proprio coinvolgimento nel finale di questa serie.
Netflix ha confermato che The Witcher 5 debutterà nel corso del 2026 e rappresenterà la stagione finale della serie TV. L’annuncio è comparso all’interno della sezione “coming soon” del catalogo ufficiale della piattaforma, chiarendo definitivamente i piani per il futuro dell’adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski, con la nuova stagione che seguirà a breve distanza la quarta, rafforzando l’idea di un arco narrativo conclusivo pensato come un’unica grande storia divisa in due parti. Con questa scelta, Netflix mette un punto fermo al percorso televisivo di The Witcher. La conferma della data e della natura finale della stagione 5 era attesa, soprattutto perché le stagioni 4 e 5 sono state girate consecutivamente come parte di una produzione unica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
