The Pitt rinnovata per la stagione 3 | Noah Wyle ancora protagonista
HBO Max ha annunciato il ritorno di The Pitt per una terza stagione, con Noah Wyle ancora nel ruolo principale. La serie, basata sulla storia di un ex soldato, continuerà a esplorare tematiche di sopravvivenza e relazioni in un contesto post-apocalittico. La nuova stagione offrirà agli spettatori ulteriori sviluppi nella narrazione, mantenendo l’attenzione sulla crescita dei personaggi e sulle sfide di un mondo in cambiamento.
HBO Max ha confermato la produzione di una terza stagione della serie televisiva con protagonista l'ex star di E.R. - Medici in prima linea. L'amministratore delegato di HBO Max, Casey Bloys ha annunciato il rinnovo della serie televisiva The Pitt per la terza stagione. L'annuncio è arrivato proprio durante la première della stagione 2 della serie organizzata nelle scorse ore a Los Angeles. La serie, vincitrice di svariati Emmy Award, vede come protagonista l'ex star di E.R. - Medici in prima linea, Noah Wyle, ed è prodotta da John Wells, e creata da R. Scott Gemmill. La prima stagione è stata distribuita in Italia tra settembre e novembre 2025 su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
