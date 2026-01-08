The Pitt HBO Max rinnova la serie per la terza stagione
HBO Max annuncia il rinnovo di The Pitt per una terza stagione, pochi giorni dopo il debutto della seconda. La serie, interpretata da Noah Wyle, continua a offrire un racconto coinvolgente e fedele ai temi trattati. La decisione riflette l’interesse del pubblico e la volontà di proseguire questa narrazione, consolidando la presenza di The Pitt nel catalogo della piattaforma.
HBO Max rinnova The Pitt, la serie con protagonista Noah Wyle, per una terza stagione a poche ore dal debutto della seconda. The Pitt, la serie con protagonista Noah Wyle, è stata rinnovata per la terza stagione a poche ore dal debutto della seconda stagione. HBO Max porterà il Dr. Michael “Robby” Robinavitch nuovamente al . 🔗 Leggi su 2anews.it
